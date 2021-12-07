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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تعزي العراق في ضحايا تفجير بمحافظة البصرة

الكويت
الكويت

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تعزية إلى الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

وعبر فيهما نواف الأحمد عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الذي وقع في محافظة البصرة وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وكان قد أعلن محافظ البصرة بالعراق اسعد العيداني الحداد لثلاثةِ أيام في المدينة الجنوبية، جراء تفجير ارهابي طال وسط المحافظة، راح ضحيته "شهداء" وجرحى، فيما توعد منفذي التفجير بالقصاص "القريب".

وبحسب وسائل إعلان عراقية جاء في بيان صادر عن مكتب المحافظ  "بأسفٍ بالغٍ أصاب البصرة الآمنة استهدافاً إرهابيّاً غادراً، راح ضحيته شهداء وجرحى، من المواطنين العزل".

وأعلن العيداني "الحداد لثلاثةِ أيام في البصرة"، متقدما "بأحرِ التعازي والمواساة لأهالي الضحايا".

وتوعد المجرمين "بالقصاص العادل" الذي "سيكون قريبا"، وفقا لمحافظ البصرة، الذي أكد أنه "سنقف على كل حيثيات وتداعيات وأسباب هذا الانفجار الغاشم والجبان".

واعلنت خلية الاعلام الامني عن "استشهاد أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين" في الانفجار الذي وقع في البصرة.

وذكر بيان صادر عن الخلية  أنها "تبين عن وقوع حادث تفجير دراجة نارية في تقاطع الصمود في محافظة البصرة".

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