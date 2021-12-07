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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد المغرب والتشكيل المتوقع في كأس العرب

موعد مبارة المنتخب
موعد مبارة المنتخب السعودي ضد المغرب

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره المغربي اليوم، الثلاثاء، في ختام ثالث مجموعات كأس العرب 2021.

موعد مبارة المنتخب السعودي ضد المغرب والتشكيل المتوقع في كأس العرب

تنطلق مباراة المنتخب السعودي ضد المغرب في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستاد “الثمامة”.

ويخوض المنتخب السعودي المباراة بالتشكيل ذاته الذي خاض به مواجهة الأردن الأولى، باستثناء إشراك فراس البريكان بدلًا من عبد الله الحمدان في خط الهجوم، طبقًا لما كشفه مران أمس.

وركز الفرنسي لورينت بونادي، مدرب الأخضر، خلال المران على تلك المجموعة، في مؤشر على نيته الاعتماد عليها في المباراة، وسيسترد خليفة الدوسري، المدافع، موقعه إلى جوار وليد الأحمد في قلب الخط الخلفي، بعدما غاب عن مواجهة فلسطين في الجولة الثانية، بداعي الإيقاف، وستكون عودته على حساب مشعل الصبياني الذي اكتفى بأداء تمارين خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي، تضمنت الركض حول الملعب، وكان الصبياني عوّض الدوسري، الذي طرد أمام الأردن، في مباراة الأخضر وفلسطين.

ويقود البريكان خط الهجوم للمباراة الثانية تواليًا على حساب الحمدان الذي بدأ مواجهة الأردن في غياب الأول للإصابة.

تشكيل المنتخب السعودي

حراسة المرمى: زيد البواردي

خط الدفاع: سليمان هزازي - وليد الأحمد - نايف ألماس - نواف بوشل

خط الوسط: حامد الغامدي - سعود عبد الحميد - علي مجرشي - عبد الله رديف - محمد القحطاني

خط الهجوم: فراس البريكان.

تشكيل منتخب المغرب

حراسة المرمى: أنس الزنيتي

خط الدفاع: محمد ناهيري - بدر بانون - سفيان بوفتيني - محمد الشيبي

خط الوسط: عبد الإله حفيظي - يحيى جبران - وليد الكرتي

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - وليد أزارو - إسماعيل الحداد.

ويتصدر المنتخب المغربي المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ضامنا تأهله، فيما يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في الترتيب برصيد نقطة واحدة.

المنتخب السعودي كأس العرب المغرب التشكيل المتوقع موعد مبارة المنتخب السعودي ضد المغرب

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