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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

السفير الأوغندي يدعو رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة للتعاون المشترك

صدى البلد

استقبل السفير سان سوبليبا سفير أوغندا بالقاهرة، اليوم، الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وحضر اللقاء الملحق التجاري والاقتصادي الأوغندي بالقاهرة، وذلك بهدف دعم تعاون القطاع الخاص بين البلدين الشقيقين.

 

وأعرب الشرقاوي عن شكره وتقديره وامتنانه لهذه الدعوة الكريمة لعقد اللقاء، والذي تناول العديد من النقاط المهمة حول كيفية إعادة صياغة العمل بين القطاع الخاص بالدولتين، منوها إلى أنه شرح للجانب الأوغندي الآلية التي يمكن من خلالها تنفيذ العديد من اللقاءات الثنائية، والمتخصصة لبعض المنتجات، مثل: القهوة، والكاكاو، والشاي الأوغندي.


وتطرق اللقاء إلى كيفية دفع مستثمرين مصريين وخليجيين وأفارقة جدد في هذا المجال بشكل عصري، وما يلزم ذلك من إقامة بعض الأنشطة الترويجية الحديثة، والتي تم الاتفاق علي واحد منها خلال هذا اللقاء وسوف يعلن عنه قريبا وستحتضنه القاهرة.

 

ورحب الشرقاوي بمساهمة السفارة من خلال تواصلها مع الجالية الأوغندية وكافة الجهات في أوغندا لدعم ترويج السياحة العلاجية في مصر، لامتلاك مصر هذه القدرة في ظل ما تشهده من تطوير للمنظومة الصحية الآن.

 

ودعا السفير لزيارة بعض المستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة بأعضاء الجمعية وقدم شرحًا وافيًا عن الشركات العاملة في قطاعات المستلزمات الطبية وذلك بحثًا عن إيجاد علاقة متميزة مع الجهات المستوردة في أوغندا.

 

من جانبه أثني السفير الأوغندي علي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل القارة الأفريقية وما حدث في مصر، التي يعيش فيها منذ ٢٠١٧، قائلا: إن ماحدث شيء لا يصدقه العقل وأننا ممتنون بما يقدمه الرئيس المصري وسعداء بقيادة مصر للكوميسا، وجاهزون للتعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعات الزراعة والتعدين والسياحة.

 

وفي نهاية اللقاء قدم السفير الدعوة لرئيس الجمعية ومجلس إدارتها وأعضائها لزيارة أوغندا، والتنسيق التام للجمعية لأي تعاون مع القطاع الخاص الأوغندي وتجهيز ما يلزم لذلك وتوفير كافة الاستعدادات المطلوبة.

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