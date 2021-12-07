أخبار التوك شو.. تحذير عاجل من الأرصاد.. وخطط لزيادة استثمارات قناة السويس

تناولت برامج التوك شو مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة ، اليوم ، الثلاثاء ، ومن أبرزها :

نصحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، بإرتداء الملابس الشتوية، لتفادي برودة الأجواء خلال الساعات القادمة.

وأكدت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المُذاع على فضائية "dmc"، أنه يجب على قائدي السيارات الالتزام بتهدئة السرعة وخاصة على الطرق الصحراوية، لأن زيادة السرعة مع نشاط الرياح والأتربة التي تؤدي إلى انخفاض الرؤية، تتسبب في الكثير من الحوادث.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تنفيذ زيارة لعدد من أبناء القادرون باختلاف إلى قاعدة ألماظمة الجوية، وعمل رحلة جوية لهم للمناطق السياحية والأثرية بنطاق القاهرة الكبرى، فضلا عن زيارة متحف القوات الجوية.



وجهت الطفلة بسملة، من ذوي الهمم، سؤالا للرئيس السيسي خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، قائلة: "حضرتك بتعرف تسوق طائرة"، ليرد الرئيس ضاحكاً: "أنت غاوية موضوع الطيران جدا.. وأنا هطلب من وزير الدفاع أنه يسمح لبسملة أنها تركب طائرة ثنائية مع أحد الطيارين".

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية بالبلاد تستقر يوم الخميس القادم، حيث يعود نشاط الرياح إلى سرعتها الطبيعية، وتهدأ حركة الأمواج على البحر المتوسط، وتنعدم فرص سقوط الأمطار.

عرضت فضائية " اكسترا نيوز " تقريرا عن الطالب " أحمد أمين " أول رئيس اتحاد طلاب بجامعة بني سويف من ذوي الهمم.

وقال خالد أمين ، خلال لقائه بالتقرير ، إنه طالب بكلية العلوم قسم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ، متابعا : " كنت رئيس الاتحاد على مدار 3 سنوات متتالية وشرفت بتولي المنصب هذا العام " .

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الدولة سمحت بحصول الأطفال من 15-18 سنة على اللقاح، و ستسمح بحصول الأطفال من سن 12-15 سنة على نوع معين من اللقاحات وليس جميع اللقاحات.

قال عبد الرحمن أشرف، طفل من ذوي الهمم إنه وجه سؤالا لـ الرئيس السيسي خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، وهو "إيه أكتر مشروع نُشئ أو لسة تحت الإنشاء، حضرتك شايف انه له دور مهم لمصر؟".

وأضاف عبد الرحمن خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، والمذاع على قناة "صدى البلد"، قائلاً: "من خلال اللي أنا بسمعه، أنا شايف إن الكباري الجديدة هي من أهم المشاريع اللي ليها دور كبير في مصر".

قال دكتور أحمد طوبار، مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي، إنه تم إطلاق عدد من الخدمات والتطبيقات أمس، وأحد هذه التطبيقات هو "هدهد"، الذى يعٌد مساعد ذكى للفلاح المصري، و يستهدف جميع أنواع الفلاحين البسطاء منهم والمثقفين.

وأضاف مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن تطبيق "هدهد"، يتميز بالسهولة الشديدة في الاستخدام، ويمكن تنزيله من خلال الموبيل.

قال الدكتور خالد قاسم ، المتحدث باسم التنمية المحلية، إن مبادرة " صوتك مسموع " تشمل 6 محاور للشكاوي، وهي البناء المخالف ، والقمامة، والتعديات على الأراضي، والفساد ، والإشغالات ، وشكاوى فيروس كورونا.

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس إنه منذ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لقناة السويس الجديدة والقناة لا تعطي الفرصة لأية طرق ملاحية أخرى، معقبا: "القناة قفلت السكة على الطرق البديلة .. كل واحد كان يعمل قناة وبتاع كل ده قفل".

وتابع الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "بنعمل 40 كيلو متر في جنوب القناة وتوسعة، وعمل أزدواج للبحيرات المرة، مما يسمح لعبور عدد سفن أكبر بالقناة، يصل لـ 6 سفن زائدة، وذلك دون التأثير على حركة الملاحة".

علق الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس ، على تصدر الهيئة قطاع النقل في متحصلات النقد الأجنبي ـ 5 مليارات دولار ، قائلا :" إنه منذ بدء جائحة فيروس كورونا و 100 % من الحاويات تمر بهيئة القناة وذلك من خلال عمل عدة حزم من التخفيضات تداركا للأزمة واجتذبنا سفن حاويات جديدة قادمة من الساحل الشمالي الأمريكي " .