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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك ...تدريبات قوية لحراس الفريق

مران الزمالك
مران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية الشاقة على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الثلاثاء على ملعب النادي بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.


وقسم الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون التدريبات إلى أكثر من فقرة بالكرة وبدون الكرة، حيث ركز على رفع الحمل البدني للفريق خلال المران.


ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقررة إقامتها يوم ٢١ ديسمبر الحالي ضمن مواجهات الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

 

تدريبات قوية لحراس الزمالك

خاض الرباعي محمد عواد ومحمد أبو جبل والسيد عطية ومعاذ عطية حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية شاقة خلال مران اليوم الثلاثاء.

وشهد مران الحراس مجموعة من التدريبات البدنية القوية، بجانب فقرة فنية خاصة للتعامل مع الكرات العرضية والتصويبات من المسافات القريبة.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة المقاولون العرب يوم ٢١ ديسمبر الجاري ضمن مواجهات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

الدوري الممتاز المقاولون العرب الزمالك باتريس كارتيرون كارتيرون مسابقة محمد عواد عبد اللطيف أبو رجيلة

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