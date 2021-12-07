جامعة حلوان: نعمل على تنظيم الأنشطة الرياضية للحفاظ على صحة الشباب

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تعمل إدارة رعاية شباب جامعة حلوان، بالتعاون مع اتحاد الطلاب والأسر الطلابية على عقد العديد من الأنشطة الرياضة والمسابقات بكافة الألعاب الفردية والجماعية بهدف تنمية مهارات الطلاب وإعداد جيل واع قادر على قيادة البلاد نحو مستقبل مشرق .

وصرح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، بأن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة التي تساهم في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع والحالة النفسية لديهم، واستغلال طاقات الشباب الاستغلال الأمثل .

وأشار نائب رئيس جامعة حلوان الى أن طلاب جامعة حلوان على أتم الاستعداد للمشاركة في جميع البطولات الرياضية وتمثيل الجامعة في جميع المحافل المحلية والدولية وفي جميع المجالات.

وشارك منتخب جامعة حلوان في بطولة تنس الطاولة للجامعات والمعاهد العليا التي اقيمت ضمن منافسات النسخة ٤٩ من دورة الشهيد الرفاعي تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة ٢٠٠ طالب وطالبة يمثلون ٢٩ جامعة.

حصل منتخب جامعة حلوان لتنس الطاولة على ميداليات ذهبيه وفضية في بطوله الشهيد الرفاعي ال49 وذلك بعد مشاركة مُتميزة للمنتخب في البطولة .

وشارك المنتخب تحت اشراف الاستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، الكابتن أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي، والكابتن مي رضا، والكابتن احمد إبراهيم بإدارة النشاط الرياضي بجامعة حلوان.