اللبناني سعد رمضان يكشف كواليس غنائه باللهجة المغربية| خاص

كشف المطرب اللبناني سعد رمضان كواليس غنائه باللهجة المغربية، وأوضح في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه غنى أغنية واحدة فقط، وتمثل حالة خاصة له، ولاقت نجاحا كبيرا بالمغرب العربي.

وتابع انه غنى أيضا "ما زال مازال"، و"ايش تسوى الدنيا إلا بيك"، فهو يحب هذا النوع من الموسيقى، مؤكدا أن على الفنان أن يغني أكثر من لهجة طالما يتقنها، خاصة في ظل الانفتاح التكنولوجي الحالي.

وكان قد كشف الفنان اللبناني سعد رمضان عن سر تعلقه بأغاني العندليب عبد الحليم حافظ، وسبب تقديم اغنية للراحل في كل حفل له.

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد:" تربيت على الاغاني المصرية ولم أكن حافظا سوى لعبد الحليم حافظ وأم كلثوم ووالدتي كانت تغني لأم كلثوم دائما، وحينما دخلت الفن لم أكن حافظا سوى أغاني عبد الحليم، لذلك يجب أن يكون متواجدا معي في كل حفلة وهو مؤثر في حياتي".

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو للفنان اللبنانى سعد رمضان خلال إحياء حفله الغنائي فى مدينة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وظهر سعد رمضان خلال الفيديو وهو يصف بلده لبنان بـ الجنة.