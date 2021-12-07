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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب الطقس السيء.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غداً

طقس سيء
طقس سيء

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً "الأربعاء" بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة.

 

جاء ذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

 

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه بعد التنسيق مع مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد سعد،  تقرر تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي التي كان مقررًا أداؤها غدًا الأربعاء وتستكمل الامتحانات اعتبارًا من يوم الخميس 9 ديسمبر وفق الجدول المعلن. 

وأشار إلى |أنه سيتم أداء امتحان اللغة الإنجليزية يوم الأثنين المقبل  13 ديسمبر 2021.

 

ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

 

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

 

من جهته أصدر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير  أولًا بأول.

محافظ الاسكندرية تعطيل الدراسة المدارس الحكومية المعاهد الأزهرية الاحوال الجوية

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