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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اتفاقية لتبادل الإنتاج العلمي بين مكتبتي الإسكندرية والوطنية الكورية

الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي أثناء توقيعه الاتفاقية مع الوفد الكوري

وقع الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وجين كوان هيون، مدير المكتبة الوطنية، بدولة كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون في المجالات الثقافية والعلمية المتنوعة.

شملت الاتفاقية تبادل الإنتاج العلمي من مؤلفات علمية ومراجع، والعمل على تعزيز التعاون المشترك في مجال رقمنة الوثائق والكتب العلمية، والإفادة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاهتمام المشترك.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي أن مكتبة الإسكندرية تحرص على مد جذور التعاون مع المؤسسات العلمية والثقافية حول العالم، لافتا إلى وجود العديد من المبادرات التي تهتم بها المكتبة في علاقتها مع المؤسسات العلمية والثقافية مع دول مختلفة.

وأعرب مدير المكتبة الوطنية الكورية عن سعادته بزيارة مكتبة الإسكندرية، مؤكدا حرصه على تعزيز العلاقات المشتركة وتبادل الخبرات في مجالات ثقافية وعلمية مختلفة خلال الفترة المقبلة.

وأجرى وفد المكتبة الوطنية الكورية جولة داخل مكتبة الإسكندرية للتعرف على أقسامها ومتاحفها المتنوعة ومكتباتها المتخصصة، وشملت متاحف المخطوطات والآثار والسادات وجولة بأروقة المكتبة الأساسية للتعرف على ما تحويه من كتب في شتى المجالات، وأبدى الزائرون إعجابهم بالمكتبة ومقتنياتها.

وفي ختام الزيارة تبادل الجانبان الإهداءات حيث قدم مدير المكتبة الوطنية الكورية مجموعة من الكتب والأعمال الأدبية للمكتبة، فيما أهداه الدكتور مصطفى الفقي مجموعة من مطبوعات مكتبة الإسكندرية تضم كتاب ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية.

مكتبة الاسكندرية الدكتور مصطفى الفقي جين كوان هيون مدير المكتبة الوطنية الكورية كوريا الجنوبية

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