كأس العرب.. المغرب تتقدم على السعودية بهدف نظيف في الشوط الأول

انتهت احداث الشوط الأول من مباراة المغرب والسعودية بتقدم اسود الاطلسي بهدف نظيف في اطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب العاشرة، المقامة في قطر.

وسجل كريم البركاوي هدف التقدم للمغرب في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

ويحتل المنتخب المغربي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ويأتي خلفه منتخب الاردن برصيد 3 نقاط، ويقع منتخب السعودية في المركز الثالث برصيد نقطة، ويتذيل المنتخب الفلسطيني المجموعة بنقطة.

تشكيلة السعودية:

البواردي

الشنقيطي - الماس - عبد الحميد

الحربي - القحطاني - العمار - مجرشي

يحيى

البريكان - الحمدان

تشكيلة المغرب:

محمدي

النهيري - الموساوي - بوفتيني - داري

فتوحي - الحسوني - بامعمر

البركاوي - رحيمي - فوزير