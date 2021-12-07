خبيرة: دراسة علم التغذية مهمة للتعامل مع الحالات المختلفة

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إنه لابد أن يكون الطبيب المعالج للحالة دارسا وفاهما لعلم التغذية لمساعدة المريض فى فقدان وزنه.

وأضافت سهيل، خلال حوارها ببرنامج ست الستات، المذاع على فضائية صدى البلد، أن فكرة التخسيس أون لاين تعتمد على جميع المعلومات الدقيقة عن المريض عن طريق رسالة مكتوبة أو مسموعة ومن ثم التعرف على الأسباب التى دفعت بالمريض لزيادة الوزن، والعمل مع كل شخص على حسب فئة العمرية وطريقة معيشته.

وتابعت خبيرة التغذية، أنه من الضروري استبدال المياه الغازية بالمياه والعصائر الفريش، وعدم تناول الوجبات السريعة، للحفاظ على الوزن المثالي.

وأشارت إلى أن مريض السمنة يستطيع خفض وزنه دون الحرمان من أي نوع من الطعام، ولكن من خلال تنظيم توقيت تناول الطعام، وتقليل حجم ما يتناوله مريض السمنة، من خلال تناول الأعشاب التي تقلل الشهية.