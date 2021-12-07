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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بأقدام البركاوي.. المغرب ينهي عقدة السعودية ويطيح بها خارج كأس العرب

صدى البلد

حسم المنتخب المغربي صدارة المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب والتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية، عقب فوزه على منتخب السعودية، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

حقق المنتخب المغربي العلامة الكاملة بـ9 نقاط في صدارة مجموعته، بفضل هدف كريم البركاوي الذي سجله في الدقيقة 45+4 عن طريق ركلة جزاء.

وواصل المغرب تفوقه في البطولة العربية ليحقق انتصاره الثالث علي التوالي ويكسر عقدة منتخب السعودية على مر الزمن أمام الكرة المغربية ول37 سنة كاملة و هو ثالث انتصار للمنتخب المغربي عبر تاريخ مواجهاته للسعودية.

وأكمل المنتخب السعودي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 79 من زمن اللقاء، بعد تعرض علي مجرشي للطرد عقب حصوله على بطاقتين صفراوتين.

وحجز المنتخب الأردني البطاقة الثانية المؤهلة لربع نهائي كأس العرب باحتلاله وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط.

وينتظر منتخبا المغرب والأردن، معرفة منافسيهم في ربع النهائي بين منتخبي مصر والجزائر، التي تجمعهما مواجهة قوية لحسم المتصدر والوصيف في المجموعة الرابعة.

ويلعب منتخب المغرب متصدر المجموعة الثالثة مع وصيف المجموعة الرابعة، بينما يلعب منتخب الأردن وصيف المجموعة الثالثة مع متصدر المجموعة الرابعة.

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