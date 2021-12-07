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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكلمات رومانسية.. روجينا تتغزل في زوجها أشرف زكي

روجينا بصحبه زوجها
روجينا بصحبه زوجها أشرف زكي

نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة تجمعها مع زوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وعلقت روجينا علي الصورة قائلة: “وأنا أخاف من إيه وانت معايا والعالم إيه ما انت كفاية ياعمرى”.

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني علي التعليق علي الصورة، بأشكال القلوب والكلمات الرومانسية، ومنهم: الفنانة عبير صبري، والفنانة نانسي صلاح، والفنانة اروي جودة.

 

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يذكر أن روجينا، كشفت  مؤخرا، عن  تفاصيل زواجها من الفنان أشرف زكي، قائلة: "أشرف قرر أنه هيتجوزني من غير ما أعرفه أساسا".

وأضاف "أشرف زكي" خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون" تقديم الفنان "أمير كرارة"، :" عجبني في روجينا أنها بنت مؤدبة.. وأول ما شوفتها حسيت إن فيها كل مواصفات البنت اللي بحلم بيها"، متابعا:" قولت لصديقي وقتها أنا هتجوز البنت دي وقد كان".

وروى "أشرف زكي" تفاصيل الخطة التي وضعها لمعرفة منزل زوجته، موضحا: "أنا مكنتش أعرف بيتها وعرضت على زميلة لنا أن تقوم بمساعدتي"، متابعا: "بالفعل نسمة ساعدتني في إني أشوفها".

وعلقت روجينا على حديثه:" أنا كنت عارفة شكله لأنه المعيد بتاعي.. ولما شوفته واقف عند بيتي اتصدمت".

 

الفنانة روجينا روجينا الدكتور أشرف زكى اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

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