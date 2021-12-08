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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: تقديم حوافز لمستثمري المجمعات الصناعية يحقق النمو الاقتصادي الشامل

المجمعات الصناعية
المجمعات الصناعية

أيد النائب عبد الفتاح يحيي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقة الحكومة لتقديم حوافز لمستثمري المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد، مؤكدّا أن القرار يساهم في بناء وتطوير الاقتصاد المصري، لدعم جهود الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

وأكد “يحيي” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القيادة السياسية هدفها التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية لتعميق التصنيع وتوفير متطلبات السوق فضلا عن توفير فرص عمل واعدة للشباب.

وأشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة تعاون جميع مؤسسات الدولة من اجل النهوض بالصناعة المصرية مما يصب في صالح المواطن من جهة والاقتصاد القومي من جهة اخرى.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على تقديم حوافز لمستثمري المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد، ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بمحافظات الجمهورية لتمكين صغار المستثمرين من دخول المجال الصناعي، وإيماناً من الدولة بأهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وأثرها الإيجابي على السوق المحلية.

وتضمنت الحوافز، بالنسبة للمجمعات المقامة في محافظات جنوب الصعيد ( المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر، واسوان)، منح فترة سماح من القيمة الايجارية ومصاريف الصيانة والخدمات لمدة تسعة أشهر من تاريخ تسليم الوحدة، وتخفيض القيمة الإيجارية لتتراوح ما بين 15.5 إلى 20.5 جنيه للمتر.

وتأتي هذه الحوافز لتعزيز استراتيجية الدولة الهادفة إلى تنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي بمحافظات الصعيد، فضلا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب وأبناء محافظات الصعيد.

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