تامر أمين عن التقلبات الجوية: الجو قل أدبه في نص ساعة.. فيديو

تحدث الإعلامي تامر أمين، عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها مصر خلال الساعات الماضية، قائلا:" الجو قل أدبه في نص ساعة ".

وأضاف تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" الشتاء اتاخر علينا ودخل علينا مرة واحدة عشان بعد التأخير ".

وتابع تامر أمين: "أخطر ما يؤثر على كفاءة جهاز المناعة هو التقلبات الشديدة في درجات الحرارة والبرودة الشديدة التي تحدث في وقت سريع".

ومن جانبه قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الغد سيكون أصعب من اليوم، وغدًا سيكون هناك أمطار ورياح وأتربة.

وأضاف شاهين، في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن غدًا سيكون هناك نشاط لـ الرياح المحملة بـ الأتربة.

وأكد أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 12 و 13 درجة مئوية، خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح.