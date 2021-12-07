استشاري: الأشخاص الذين تلقوا لقاحين أكثر مقاومة لطفرات كورونا.. فيديو

قال الدكتور حاتم سليمان استشاري طب الجراحة، إنه منذ ظهور جائحة كورونا وهناك دراسات أكدت أن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاحين مختلفين يكون لديهم قدرة مناعية أكبر من الأشخاص الذين تلقوا نوعا واحدا.

وأضاف حاتم سليمان خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": “هناك دراسات علمية ترى أن الأشخاص الذين تلقوا نوعين من اللقاحات، أكثر مقاومة لطفرات كورونا الجديدة عن طريق خداع جهاز المناعة وتوليد استجابة مناعية أكبر للقاحات”.

وأوضح حاتم سليمان، أن متحور أوميكرون حدث عليه طفرات أكثر من متحور دلتا، وحتي الآن لا يوجد بيانات تؤكد أنه أخطر من دلتا، ولم يتم تسجيل وفيات به حتى الآن".

وتابع أن أعراض متحور أوميكرون تشمل إعياء وإجهاد شديد، وليست الأعراض التقليدية، ولم يثبت حتى الآن خطورته عن المتحورات الأخرى.

