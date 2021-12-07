بث مباشر منتخب مصر.. مشاهدة مباراة مصر والجزائر اليوم في كأس العرب 2021

ينتظر عشاق الكرة المصرية مباراة مرتقبة وهامة اليوم بين منتخب مصر ومنتخب الجزائر في الجولة الثالثة لمجموعات بطولة كأس العرب 2021 في قطر، حيث تحدد مباراة مصر والجزائر اليوم مباشرة متصدر المجموعة، بعد أن تساوى الفريقان في كل شيء.

ويقدم موقع صدى البلد بث مباشر منتخب مصر.. ومشاهدة مباراة مصر والجزائر اليوم في كأس العرب 2021، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن الجولة الأخيرة من بطولة كأس العرب.

موعد مباراة مصر والجزائر كأس العرب 2021



وتقام المباراة على ملعب الجنوب، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب.

وتعد مباراة مصر والجزائر، من المباريات التي تتسم بالقوة، خاصة وأن المنتخبان يمتلكان عناصر قوية سواء على المستوي الفردي أو الجماعي.

ويسعي المنتخب المصري بقياد البرتغالي كارولس كيروش المدير الفني للفراعنة، في تحقيق الفوز الثالث وتصدر المجموعة، والابتعاد عن مواجهة المغرب في دور ربع النهائي من البطولة.

وعلى الجانب الأخر يدخل المنتخب الجزائري، من أجل تحقيق الفوز وأثبت أنه الأفضل، ومواصلة سلسلة الانتصارات سواء في البطولة العربية أو في جميع البطولات.