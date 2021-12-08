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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشاكل صحية وراء برودة القدم في الشتاء

نشرة المرأة والصحة.. فائدة جديدة لأقراص الفياجرا.. وصفة علمية لوجبة الإفطار تبقيك نحيفا

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا.

 

نشرة المرأة والصحة 

 

مش بس وصفات .. حيل طبيعية لعلاج الهالات السوداء
 

يعتمد علاج الهالات السوداء تحت العين على معرفة السبب الأساسي للتمكن من حل المشكلة بشكل كامل ونهائي، ومع ذلك فإن هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في التخلص منها بشكل أسرع بجانب العلاج.

 

أفضل كريم لعلاج الشعيرات الدموية في الوجه
 

رغم أن عدم علاج الشعيرات الدموية في الوجه غير ضروري، إلا أن البعض يبحث عن أفضل كريم لعلاج الشعيرات الدموية، وذلك لأنها يمكن أن تصبح مصدر إزعاج وتجعلك تشعر بالخجل، والخبر السار هو أن الشعيرات الدموية يمكن علاجها عادةً بالكريمات الموضعية، ولكنها تحتاج أولاً إلى معرفة السبب الأساسي وراء حدوثها .

 

تعالج المرض الصعب.. فائدة جديدة لأقراص الفياجرا
 

اكتشفت دراسة أمريكية جديدة أن دواء سيلدينافيل المعروف تجاريا بـ الفياجرا يمتلك فائدة أخرى في غاية الأهمية حيث يمكن أن يقلل بدرجة كبيرة خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

 

تبقيك نحيفا.. وصفة علمية لوجبة الإفطار
 

تعتبر وجبة الافطار هي الوجبة الأساسية التي يعتمد عليها الجسم والسبب الرئيسي في تراكم الدهون وزيادة الوزن.. وهناك نوعان من الدهون في الجسم، منها الدهون الحشوية والدهون تحت الجلد، ولا تعد الدهون تحت الجلد ضارة بقدر الدهون الحشوية، حيث إنها عادة ما تلعب دورًا في تنظيم الشهية وحماية الأجسام من الأمراض.

 

فوائد زيت الزيتون والسكر والقهوة للوجه
 

تبحث الكثير من النساء عن  فوائد زيت الزيتون والسكر والقهوة للوجه لتعرف تأثيره عليها قبل استعماله حيث أنه انتشر هذا الخليط بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

 

برودة القدم في الشتاء.. علامة تؤكد وجود مشكلة صحية
 

يعاني أغلبنا من برودة القدمين في فصل الشتاء، وتعتبر برودة القدمين في كثير من الأحيان غير مضرة، إلا ان هناك بعض الحالات يمكن أن تكون فيها برودة القدمين مؤشر خطير على الإصابة بمرض خطير منها تلف الأعصاب نتيجة الإصابة بمرض السكري.

 

بعد إصابة ابن المطرب أبو بكسر وارتجاج.. مخاطر اللعب على الترامبولين
 

تعتبر لعبة الترامبولين من أكثر الألعاب التي يفضلها الأطفال، إلا ان أغلب الآباء يشعرون بمخاطر من لعب أطفالهم عليها لكي لا يتعرضوا لإصابات، وهو ما تعرض له ابن المطرب "أبو" عندما كان يقفز على لعبة الترامبولين في أحد المولات الشهيرة بصحبة والدته، مما تسبب له في كسر بالأنف، وارتجاج بالمخ، وفي السطور التالية سوف نوضح لكم على لعبة الترامبولين آمنة أم خطيرة على الأطفال.

 

9 أسباب مختلفة وراء الإصابة باحمرار الوجه.. طبيب جلدية يوضحها
 

قد يصاب البعض بـ احمرار الوجه، ويشعر بأن الأمر طبيعي ولا حاجة إلى الذهاب إلى الطبيب لمعرفة أسبابه، ويلجأ أغلب الأشخاص إلى استخدام الكريمات المرطبة، وغيرها من العلاجات المتاحة بدون روشتة طبية للتخلص من الاحمرار، إلا أن هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة باحمرار الوجه، وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية.

 

لا ترمي القشور.. 8 فوائد تجنيها من تناول اليوسفي
 

يعتبر اليوسفي هو ثاني أكبر ثمار الحمضيات المزروعة بعد البرتقال وهو يشبه في خواصه فاكهة البرتقال. ومع ذلك ، فهي أصغر حجمًا وأقل دائرية ويسهل تقشيرها باليد، بالإضافة إلى طعمها المميز.

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة الهالات السوداء الشعيرات الدموية الفياجرا وجبة الافطار فوائد زيت الزيتون برودة القدم ابن المطرب أبو الترامبولين احمرار الوجه تناول اليوسفي

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