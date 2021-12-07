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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأردنية علا الفارس تتألق بالزي الباكستاني

علا الفارس
علا الفارس

شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة أنيقة ناعمة بالزي الباكستاني.


تفاصيل إطلالة علا الفارس

 

ظهرت علا الفارس، بتوب طويل باللون الأبيض والأخضر بتصميم أوفر سايز بأكمام طويلة، وعليه بنطال واسع باللون الأخضر من الكتان الناعم.
 

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وتركت  علا الفارس، خصلات شعرها الطويلة السوداء منسدلة عبر كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
 
وأكملت علا الفارس، بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع وضع الماسكارا والآي لاينر والآي شادو لتبرز جمال عينيها. 

 

 

ولم تتكلف  علا الفارس في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اختارت قرطين ناعمين وقلادة وخاتم باللون الفضي وساعة يد بنفس اللون، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة وساحرة.
 

حياة علا الفارس

 

وتنحدر علا الفارس من عائلة انخرطت في العمل السياسي، جدها هو عبد الرؤوف الفارس، عضو البرلمان الأردني في الفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984، وممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، ووالدها تحسين الفارس، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع، والذي مدد بإرادة ملكية، ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الـ13، وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.

وتخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة، والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.
 

مسيرة علا الفارس العملية

 

وبدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة "أوك" البريطانية، وبدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.

والتحقت بعدها بالأخبار في قناة "إم بي سي 1" كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع»، وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة، حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.

وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من "إم بي سي" للانتقال إلى مجموعة "روتانا"، وتم تعطيل هذا التعاقد وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.

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