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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عندنا منتخب عظيم.. إبراهيم فايق يعلق على مباراة مصر والجزائر

إبراهيم فايق
إبراهيم فايق

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي مباراة مصر والجزائر بعد التعادل 1-1، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وكتب إبراهيم فايق: “عندنا مدرب كبير.. عندنا منتخب عظيم.. حمدلله على السلامة”.

عقب انتهاء الشوط الأول.. هاشتاج مصر_الجزائر يتصدر تريند تويتر

كأس العرب.. هاشتاج منتخب مصر يتصدر تريند تويتر قبل مواجهة الجزائر

وأُسدل الستار عن مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021، والتي تقام في دولة قطر.

وحجزت 8 منتخبات مقعدها في دور ربع النهائي ببطولة كأس العرب، وهي: قطر، عمان، تونس، الإمارات، المغرب، الأردن، مصر والجزائر.

واحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته، بعد تعادله أمام منتخب الجزائر في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ولكن الفراعنة حسموا الصدارة بفضل قانون اللعب النظيف.

وسيلتقي منتخب مصر متصدر المجموعة الرابعة مع منتخب الأردن وصيف المجموعة الثالثة، في ربع نهائي كأس العرب.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب خلال يومي الجمعة والسبت 10 و11 ديسمبر.

الإعلامي إبراهيم فايق ابراهيم فايق مصر مباراة مصر والجزائر الجزائر

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