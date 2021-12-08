البرلمان الأوروبي: المرأة تعيش في مصر بكامل حريتها | فيديو

قالت فيرجينيا جورون، عضو لجنة السوق الأوروبية فى البرلمان الأوروبي، إنها رأت المرأة المصرية في مجلس النواب ، مضيفة:" رأيت سيدات يعملن بالقضاء وهذا أمر في غاية الأهمية ".

وأضافت فيرجينا جورون في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" يتم تقدير قدرات وإمكانيات المرأة في مصر وبهذا الأمر تتقدم المجتمعات ".

وتابعت فرجينيا جورون:" المرأة تعيش بكامل حريتها في مصر وناقشت الكثير من النائبات المصريات واندهشت مما سمعته بما يحظون به من حريات وتمكين في كافة المجالات في مصر ".

واكملت فرجينا جورون :" سمعت ان هناك مشاريع قوانين جديدة لحماية حقوق المرأة بشكل كبير".