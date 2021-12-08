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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البرلمان الأوروبي: المرأة تعيش في مصر بكامل حريتها | فيديو

عضو لجنة السوق الأوروبية
عضو لجنة السوق الأوروبية فى البرلمان الأوروبي

قالت فيرجينيا جورون، عضو لجنة السوق الأوروبية فى البرلمان الأوروبي، إنها رأت المرأة المصرية في مجلس النواب ، مضيفة:"  رأيت سيدات يعملن بالقضاء وهذا أمر في غاية الأهمية ".

 

وأضافت فيرجينا جورون في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  يتم تقدير قدرات وإمكانيات المرأة في مصر وبهذا الأمر تتقدم المجتمعات ".

 

وتابعت فرجينيا جورون:"  المرأة تعيش  بكامل حريتها في مصر وناقشت الكثير من النائبات المصريات واندهشت مما سمعته بما يحظون به من حريات وتمكين في كافة المجالات في مصر ".

 

واكملت فرجينا جورون :"  سمعت ان هناك مشاريع قوانين جديدة لحماية حقوق المرأة بشكل كبير".

البرلمان الأوروبي المراة مصر تمكين المراة اخبار التوك شو

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