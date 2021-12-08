بسملة محمد: كنت عاملة زي الملاك في الطائرة فيديو

قالت الطفلة بسملة محمد، التي حقق لها الرئيس السيسي حلمها، بركوب طائرة عسكرية، “كنت عاملة زي الملاك الطاير في الطائرة وشفت البلد صغيرة من فوق”.

وأضافت بسملة محمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنني أكدت لطاقم الطائرة أنني سعيدة بتلك الرحلة، مشيرة إلى أنني كنت متوقعة موافقة الرئيس لأنه بمثابة أب.

وكانت الطفلة بسملة، الناجية من الحروق، قد وجهتسؤالا، للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية قادرون باختلاف قائلة: "حضرتك بتعرف تسوق طيارة؟".

هصورك وهنحط الصورة للناس

ورد الرئيس السيسي، قائلًا: "إنتي بتحبي الطيران يا بسملة أنا هطلب من وزير الدفاع أن بسملة تركب طيارة ثنائية.