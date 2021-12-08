اتفاقيات جديدة بين جامعات مصرية أمريكية.. أيمن الباز يوضح التفاصيل

قال الدكتور أيمن الباز، العالم المصري ورئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويزفيل الأمريكية، إن هناك جدية من القيادة السياسية ناحية وجود اتفاقات جديدة بين جامعات مصرية أمريكية، والتي قادها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بوجود شراكة حقيقية مبنية على أهمية تطوير التعليم.

وأضاف أيمن الباز، خلال حواره عبر زووم، ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الاولي”، أن تلك الاتفاقية بدأت منذ عام 2018، موضحا: “بدأت الاتفاقات جدية عندما بدأ وزير التعليم العالي بزيارة جامعة لويزفيل وبين جدية الجانب المصري فى عمل شراكات مع الجامعات الأمريكية والأهلية فى مصر وشرح وجهة الدولة ناحية تلك الجامعات".

وتابع ان معظم الإتفاقات التي كانت تتم فى السابق كانت تكون مابعد مرحلة البكالوريوس، ولكن الاتفاقات الآن تتيح للطالب فى مصر أن يكون له درجة أمريكية وسيكون له الخيار، حيث أنه فى أول عامين سيدرس فى جامعة العلمين، والعامين من الممكن ان يكمل فى الجامعة ولكن بأساتذة من جامعة لويزفيل، أو السماح له لتكملة العامين الأخرين فى أمريكا.

وأشار إلى ان الميزة فى هذا الامر هي وجود فرصة للطالب لعمل تدريب للعمل فى أمريكا، لافتا إلى أنه تم البدء بالشراكة بكلية الهندسة ببرنامجين، أولها هندسة الحاسب، وثانيها الهندسة الحيوية، معقبا: “هتدي ميزة للطالب فرصة تدريب عمل لمدة عام كامل فى الشركات الأجنبية”.