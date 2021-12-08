ندوة عن القصيدة المغناة في القرن العشرين باتحاد كتاب مصر

تقيم لجنة التراث المعاصر باتحاد الكتاب ندوة بعنوان القصيدة المغناة في القرن العشرين وأثرها في المجتمع وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الندوة الشهرية.

وتقام الندوة في السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 13 - 12 - 2021م بقاعة الندوات الكبرى بمقر اتحاد الكتاب 11 ش حسن صبري بالزمالك، تحت رعاية الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والأمين العام لاتحاد كتاب العرب.



ومن المقرر أن يحاضر في الندوة كل من الأستاذ الدكتور علاء جانب، والناقد الدكتور أحمد فرحات، والشاعر الدكتور، وتستضيف اللجنة فريق الأديب الصغير بقيادة المدربة ندى أبو فارس.

ويوافق الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية يوم 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 3190 ديسمبر عام 1973، بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، وذك استجابة لمقترح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.