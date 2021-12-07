حقيقة عودة فرجاني ساسي لنادي الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الدحيل القطري أثار العديد من التساؤلات بشأن إمكانية عودته للزمالك من جديد بعد التصريحات التي أدلها بها عقب لقاء الإمارات بالأمس ببطولة كأس العرب وأنه سيعود إلى مصر قريبًا.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية، في برنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC، اليوم الثلاثاء: فرجاني لن يعود إلى الزمالك نهائيًا وكل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الأمر لا يخرج عن كونه زيارة للاعب فقط إلى مصر لإنهاء بعض المتعلقات الخاصة به منذ تواجده بين صفوف الزمالك.



وواصل شبانة: اللاعب تعمد إطلاق تلك التصريح لتخفيف حدة غضب جماهير الزمالك ضده بعد الانتقادات التي تعرض لها عبر مواقع السوشيال ميديا في الفترة الماضية.