مفاجأة بشأن عقد أسامة فيصل مع البنك الأهلي

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن حقيقة وجود بند شراء نهائي في عقد أسامة فيصل مع البنك الأهلي.

وأكد كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" أنه لا يوجد بند شراء في عقد اللاعب بشكل نهائي.

وأوضح أن عقد اللاعب على سبيل الإعارة فقط ولا يوجد بند بيع نهائيا.

صرف مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الثلاثاء، راتب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدما أرسل المدرب أكثر من انذار للإدارة لصرف راتبه خاصة وأن عقد كارتيرون مع القلعة البيضاء ينص على صرف راتبه يوم 30 من كل شهر.

وحصل المدرب الفرنسي اليوم على راتبه عن شهر نوفمبر الماضي، بعدما قام إسماعيل يوسف عضو المجلس والقائم بأعمال أمين الصندوق على الشيكات الخاصة براتبه.

وفي سياق أخر يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اجتماعا مهما في الثانية عشرة ظهر غدا الأربعاء، لحسم العديد من الملفات الخاصة بالنادي وبفريق الكرة، ومن المقرر أن يشهد اجتماع الغد تحديد موعد الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء..

وكان رئيس الزمالك عقد اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس الإثنين في حضور المستشار طارق أبو زيد رئيس محكمة الاستئناف والمستشار محمد دياب نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد سعيد مازن رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير وانضم للاجتماع بعد نصف ساعة مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل