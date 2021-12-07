عالم مصريات: مصر طالبت بعودة رأس نفرتيتي وألمانيا رفضت بحجة سلامة التمثال..فيديو

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن صورة تمثال نفرتيتي موجودة في كتب جراحة التجميل، وهي ان هذا التمثال هو رمز للجمال، وكل جراحي التجميل “نفرتيتي”.

وأضاف وسيم السيسي، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن المصابين بالعمى في ألمانيا، تم وضع صور للتمثال في غرفة أخرى، كي يتمكنوا من لمس وجه التمثال.

وتابع وسيم السيسي، أن مصر طالبت في نهاية الحرب العالمية الثانية “برأس نفرتيتي”، ولكن الحلفاء رفضوا بحجة عدم وجود حكومة ألمانية للبت في هذا الأمر.

أستعارة رأس نفرتيتي

وأشار عالم المصريات إلى أن الدكتور زاهي حواس في عام 2009قد طلب، بأستعارة رأس نفرتيتي لفترة معينة وبعد ذلك تعود لبرلين، ولكن ألمانيا رفضت بحجة سلامة التمثال.