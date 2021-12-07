أتلتيكو مدريد يتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال بثلاثية في شباك بورتو

تأهل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على بورتو البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح الفرنسي أنطوان جريزمان التسجيل لفريق أتلتيكو مدريد في الدقيقة 56.

وتحصل يانيك كاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد على البطاقة الحمراء في الدقيقة 67 بعد ضربه أخد لاعبي بورتو.

وفي الدقيقة 90، أحرز الأرجنتيني أنخيل كوريا الهدف الثاني لـ أتلتيكو مدريد، أعقبه رودريجو دي باول بالهدف الثالث في الدقيقة 93.

وفي الدقيقة 96، سجل سيريجو أوليفيرا هدف حفظ ماء الوجه لبورتو من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الإسباني بثلاثية.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة السابعة في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، فيما توقف رصيد بورتو عند 5 نقاط في المركز الثالث، ليتأهل للدوري الأوروبي.