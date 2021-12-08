أكرم توفيق: نحن منتخب مصر أيًا كان المنافس نستطيع الفوز

كشف أكرم توفيق لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم عن طريقة تفكير لاعبي المنتخب عقب الحصول على بطاقات صفراء مبكرة أمام الجزائر.

وقال أكرم توفيق عبر قناة بي إن سبورتس عقب نهاية اللقاء: "تعادلنا وكنا نستطيع الفوز، بين الشوطين تحدث معنا كارلوس كيروش على أن الأداء جيد وأن نستغل الفرص وهو ما فعلناه وسجلنا".

وأضاف: "حصلنا على بطاقات صفراء مبكرة في الشوط الأول وفكرنا في تقدير الكرة بشكل جيد واستحوذنا على الكرة وقدمنا أداء جيدا بعد ذلك".

وعن لقاء الأردن في ربع النهائي: "نفكر في مباراة تلو الأخرى، نحن منتخب مصر أيا كان المنافس نستطيع الفوز".

وأتم عما حدث بعد نهاية اللقاء بين لاعبي الفريقين: "نحن أشقاء وتلك كرة قدم في النهاية".

وسيغيب أكرم توفيق عن مباراة الأردن بسبب حصوله على إنذارين في الدور الأول.

ويلعب منتخب مصر ضد الأردن في الخامسة من مساء السبت ضمن مباريات ربع نهائي كأس العرب.