لشبونة يخسر من أياكس ويتأهل معه لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

فاز فريق أياكس الهولندي على سبورتينج لشبونة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح سباستيان هالير التسجيل لأياكس في الدقيقة 8، لكن سانتوس عادل النتيجة لسبورتينج لشبونة في الدقيقة 22.



وسجل أنتوني الهدف الثاني للفريق الهولندي في الدقيقة 42، أعقبه نيريس بالهدف الثالث في الدقيقة 58.

وأحرز بيرجويس الهدف الرابع لأياكس في الدقيقة 62، فيما سجل تاباتا هدفًا ثانيًا لسبورتينج لشبونة في الدقيقة 78.

انتصار أياكس رفع رصيدهم للنقطة 18 في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، فيما توقف رصيد لشبونة عند 9 نقاط في المركز الثاني ليتأهل رفقته متفوقًا على بروسيا دورتموند بفارق الأهداف.