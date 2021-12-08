يوسف الحسيني يتحدى بطلاً من ذوي الهمم في لعبة الريست |فيديو

تحدّى الإعلامي يوسف الحسيني، الطفل ياسين محمد الجنك، من ذوى الهمم والبطل المشارك فى احتفالية “قادرون باختلاف” في لعبة الريست على الهواء.

وأضاف يوسف الحسيني، خلال برنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “ياسين من ساعة ما دخل الاستديو قاعد عمال يتشاقي وبالمناسبة دي حاجة حلوة وعاجباني، وقولتلهم ياسين يعمل اللي على مزاجه”.

وفي سياق آخر، قالت والدة ياسين، من ذوي الهمم: إن احتفالية “قادرون باختلاف” أقامت فارقًا كبيرًا على نجلها، معقبة: “حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بيخليه يلمس طلباتنا واحتياجاتنا سواء فى الرياضة أو فى الحياة الاجتماعية، حيث إنها ليست حفلة فنية فقط”.

وأضافت: “فكرتنا وصلت للريس فى حاجات كتير، ومنها أن ولادنا بقوا مدمجين فى المدارس وفيه بطاقة خدمات متكاملة، كفاية إنه بعد كل حفلة تلاقي الناس مبسوطة بالأولاد”.