محافظ الإسكندرية يستقبل وفدًا روسيًا ويؤكد على قوة العلاقات المصرية الروسية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، وفداً روسياً برئاسة أركادي رومانوف نائب قائد أسطول البحر الأسود وبحضور القنصل الروسي بالإسكندرية، وذلك بمناسبة تواجدهم بالإسكندرية لحضور المناورات المصرية الروسية المشتركة "جسر الصداقة 4" .

ورحب المحافظ بضيوف مدينة الإسكندرية، متمنياً لهم إقامة طيبة على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط.

وخلال اللقاء؛ أكد الطرفان على قوة العلاقات المصرية الروسية ومدي ترابط البلدين خاصة في الفترة الأخيرة وفي ظل القيادة الحكيمة للبلدين.

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وفي سياق منفصل، أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه بعد التنسيق مع مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد سعد، تقرر تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي التي كان مقررًا أداؤها غدًا الأربعاء وتستكمل الامتحانات اعتبارًا من يوم الخميس 9 ديسمبر وفق الجدول المعلن. على أن يتم امتحان اللغة الإنجليزية يوم الإثنين القادم 13 ديسمبر 2021.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا علي سلامة المواطنين.

ومن جهته أصدر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولًا بأول.