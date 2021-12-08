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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المستشار القانوني لمكافحة الإدمان يكشف تفاصيل تطبيق قانون تحليل المخدرات للموظفين |فيديو

الإدمان
الإدمان

قال المستشار حسن ترك، المستشار القانوني  لصندوق مكافحة الإدمان، إنه تم إعداد قانون فصل المتعاطي كان الهدف تضييق الفرص لوقف التعاطي بين الموظفين.

 

وأضاف المستشار حسن ترك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه استنفدنا الآن كل الفرص وأي متعاطٍ سيتم فصله وستكون هناك لجنة من صندوق مكافحة الإدمان ومصلحة الطب الشرعي.

 

وتابع حسن ترك، أن الصندوق يوفر العلاج للموظفين، وبسرية تامة، مؤكدًا أن الموظف الذي سيثبت حصوله على المخدرات ويرفض العلاج سيُفصل.

 

كانت 8%

وأشار المستشار القانوني  لصندوق مكافحة الإدمان إلى أن نسبة التعاطي بين الموظفين في البداية كانت 8% والآن 1.7%.

صندوق مكافحة الإدمان مكافحة الإدمان إدمان الموظفين مخدرات

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