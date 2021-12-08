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رئيس التحرير
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رياضة

خلال اتصال هاتفي مع الجهاز الفني

وزير الرياضة يهنئ المنتخب الوطني ويحفزهم للفوز بلقب بطولة كأس العرب

صدى البلد

تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاتفياً مع المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير،  ووائل جمعة مدير المنتخب، وقدم التهنئة لهم بالصعود والأداء المتميز والنتائج الطيبة التى حققها المنتخب حتى الآن.

وخلال اتصالاته، اطمأن وزير الرياضة على البعثة المصرية للمنتخب الوطني  وتقديم التهنئة على تصدر المجموعة التي نافس فيها كل من منتخبات "لبنان، السودان، الجزائر".

وطالب الوزير بمواصلة التركيز وتقديم اللاعبين أداء أكثر تميزاً في المباراة المقبلة أمام منتخب الأردن، والتأهل إلى المربع الذهبي، والفوز بلقب البطولة التي تتابعها الجماهير المصرية في إطار من الدعم والمساندة والمؤازرة للمنتخب الوطني.

من جانبه، أعرب المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش عن سعادته بالمشاركة في بطولة كأس العرب التي تعد بروفة قوية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المزمع إقامتها في يناير المقبل، واكتساب اللاعبين مزيدًا من الخبرات والاحتكاك  بمدارس كروية مختلفة، مشيراً إلي أنه أصبح لديه مجموعة كبيرة ومتنوعة من اللاعبين في مختلف المراكز قادرة على صنع الفارق في المنافسات المقبلة.

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