عمره 46 عاما.. أكبر طالب هندسة: كنت بذاكر في مخزن وحلمي أخذ منحة الميكاترونيكس

قال شريف فتحي طالب في كلية الهندسة جامعة طنطا، إنه يبلغ من العمر 46 عاما، وأكبر طالب سنا في كلية الهندسة.

وأضاف شريف فتحي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر المذاع على قناة إم بي سي مصر: أنا محب للعلم وعانيت في حياتي ومريت بظروف صعبة والدي رجل مكافح، وعلمنا كيفية اكتساب المال بشرف وكرامة.

وتابع شريف فتحي :" تعلمت من والدي أهمية عدم اليأس، كنت بشتغل في محل وكنت بذاكر في المخزن".

ولفت شريف فتحي :" انا لدي احلام كثيرة وحلمي أني اخد منحة الميكاترونيكس في الأكاديمية البحرية لدراسة هندسة الميكاترونيكس بالمجان، وانا معيد منتدب في الأكاديمية البحرية بنظام الساعات واشرح مواد الميكاترونيك للطلاب وكيفية برمجة الروبوت ".

ومن جهته، قال الإعلامي شريف عامر :" تواصلنا مع رئيس الأكاديمية العربية البحرية واكد لنا انه سيتم دعوة شريف فتحي لبحث إعطائه منحة دراسة الميكاترونيكس وفقا للقانون ".