الزمالك يواجه الترسانة وديًا 11 ديسمبر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباراة ودية أمام فريق الترسانة أحد أندية القسم الثاني يوم 11 ديسمبر الحالي.



ويخوض الزمالك مباراة ودية أخرى أمام فريق الرائد السعودي يوم 14 ديسمبر الحالي، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.



كان الزمالك قد فاز على فريق بايونيرز وديا بخماسية نظيفة الأحد الماضي سجلها عمر السعيد "هدفين" وأوباما "هاتريك".



ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم 21 ديسمبر الحالي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي.