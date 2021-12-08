تعليق ناري من مصطفى الفقي على مهرجان شيماء.. ورسالته إلى شريف عامر

علق الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، على حلقة التريند التي قدمها شريف عامر مع صاحب مهرجان شيماء، قائلا «انا ليا رأي في موضوع البطة ده، محدش يزعل من حد لأن الناس وضعتك في مكانة معينة، الإعلامي الباحث في القضايا الفكرية والسياسية، ومهرجان البطة نوع من التخاريف».

وقال «مصطفى الفقي» خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBCمصر» مينفعش أمشي وراء الفن الهابط، ولكن لابد من الارتقاء بالفن والطرب، متابعا : «أعتقد أنه ممنهج وأنا أدرى الناس بمصداقيتك وتحرِّيك الدقة».

وأوضح «مصطفى الفقي» أنا أدرى الناس بمصداقية الإعلامي شريف عامر، وشخصيته لا تليق مع هذا النوع، خاصة المهرجانات، لافتا إلى أن مصر دولة كبيرة لا تتأثر بغناء المهرجانات مثل «شيماء»، لأن هناك شبابا متميزون، مثل الطفل حافظ القرآن الذي جلس بجانب رئيس الجمهورية.



