تؤدي للوفاة.. رئيس حماية المستهلك: لا يجوز شراء أي أدوية من خلال الإعلانات

حذر أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، من شراء أي دواء من خلال إعلان، قائلا: إن سبب عدم منع تلك القنوات هي أنها تحمل ترددات خارج مصر أو من خلال محطات أو وكالات لا تعمل فى مصر، وبالتالي وقف تلك القنوات شبه مستحيلة.

وأضاف أيمن حسام، خلال حواره ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الاولي”، أن جميع القنوات المصرية التي يحدث لها تداول لبعض الأدوية مجهولة المصدر يتم وقفها من قبل الجهاز، موضحا أنه لا يجوز أبدا شراء دواء من خلال إعلان، على الرغم من وجود أدوية يجوز الإعلان عنها، ولكنها تستلزم ترخيص من قبل هيئة الدواء.

وتابع أنه فى حالة ترخيص الأدوية الموجود بالإعلان تمثل 1% من حجم الدواء الذى يتم تداوله بشكل غير شرعي على القناة الفضائية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، إذا يكون هناك مبالغة، لافتا إلى أن تلك الأدوية لها أثار جانبية فى غاية الخطورة.

وأشار إلى أن هناك دواء تم الإعلان عنه على أنه للتخسيس، وتم رصد ثلاث أو أربع سيدات لديهم نزيف فى منتهي الخطورة، وكان الشيء المشترك هو تناولهم لهذا الدواء، حيث أنه يؤدي إلى الوفاة.