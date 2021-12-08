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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آشعة لأيمن أشرف وأحمد حجازي وتدريب بعد المباراة.. ماذا فعل منتخب مصر بعد مواجهة الجزائر

مباراة مصر والجزائر
مباراة مصر والجزائر

أدى المنتخب الوطني تدريبًا لمدة 45 دقيقة على ملعب مباراة الجزائر ومصر بعد نهايتها، بمشاركة جميع البدلاء ومن شاركوا في جزء من المباراة.
 

بدأ المران بعد الاجتماع الذي حرص على عقده كارلوس كيروش المدير الفني مع اللاعبين فور انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 وتصدر مصر قمة المجموعة باللعب النظيف لتقابل الأردن ضمن دور الثمانية لكأس العرب في السادسة مساء السبت المقبل (الخامسة في القاهرة) بستاد الجنوب الذي شهد مباراة الليلة.
 

وأشار الدكتور محمد أبو العلا، طبيب الفريق، إلى الأشعة التي من المقرر أن يجريها كلا من: أيمن أشرف وأحمد حجازي، صباح غد؛ لتحديد مدى إصابتيهما، وبرنامج علاجهما، ومدة غيابهما عن مباريات البطولة، حيث أصيب أيمن أشرف في الركبة ، بينما أصيب حجازي بشد في العضلة الخلفية.


كما نقل وائل جمعة مدير المنتخب لأعضاء الفريق تهنئة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فور نهاية المباراة من خلال اتصال تليفوني به.

وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة وزير الشباب المنتخب الوطني أحمد حجازي أيمن أشرف مدير المنتخب كارلوس كيروش لشباب والرياضة الجزائر ومصر مباراة الجزائر

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