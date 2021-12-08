رئيس حماية المستهلك: بعض من يظهرون في البرامج الطبية معلنين وليسوا أطباء

قال أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه لا بد أن يعلم المواطن المستهلك أن البرامج التي يظهر فيها أطباء؛ تكون بغرض الإعلان عنهم، معقبا: “هناك من يخرجون علينا في بعض البرامج الطبية يدعون أنهم أطباء”.

وفي سياق آخر، أضاف أيمن حسام، خلال حواره ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الاولي”، أنه يجب تقديم عينة من أسعار السلعة قبل الخصم وبعده، وإعطاؤه تنبيهات على أنه يجب شطب السعر الأصلي ووضع السعر الجديد بعد الخصم.

وكشف عن كيفية إكتشاف وجود أوكازيون وهمي، قائلا: إنه يكون هناك رقيب تابع للجهاز ويرى هل فعلا يوجد سعرين أم لا، معقبا: “ببدأ أخد عينات من الأسعار وأدخل على السيستم اللي عنده وأشوف الفواتير”.

وأشار إلى أن عقوبة الأوكازيون الوهمي أو الإعلان الوهمي أو السلوك الخادع من قبل المستهلك الأن تقدر ب2 مليون جنيه.