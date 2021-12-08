حماية المستهلك: المجلس الأعلى للإعلام يساندنا بشكل كامل في مواجهة إعلانات الأدوية الضارة|فيديو

خادعة بنسبة 90%..

قال أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يجب على المسائل الطبية والعلاج ألا يتم تداولها فى الفضائيات المجهولة أو مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه بنسبة 90% يعتبر خداعاً ونصباً واحتيالاً.

وأضاف أيمن حسام، خلال حواره ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الأولى": “المجلس الأعلى للإعلام يُساندنا بشكل كامل في مواجهة إعلانات الأدوية الضارة”.

وفي سياق آخر، كشف عن كيفية اكتشاف وجود أوكازيون وهمي، قائلا: إنه يكون هناك رقيب تابع للجهاز ويرى هل فعلا يوجد سعران أم لا، معقبا: “ببدأ آخد عينات من الأسعار وأدخل على السيستم اللي عنده وأشوف الفواتير”.

وأشار إلى أن عقوبة الأوكازيون الوهمي أو الإعلان الوهمي أو السلوك الخادع من قبل المستهلك الآن تقدر بـ 2 مليون جنيه.