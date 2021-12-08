بمسلسل زي القمر.. مصطفى منصور: حدوتة بينا اتفاق ليها مكانة خاصة في قلبي|فيديو

قالت الفنانة رانيا بنات، إنه قبل مسلسل “زي القمر”، كان هناك ثقة في اختيار مجموعة من الشباب، مؤكدة أن المنتجة مها سليم رشحتها لهذا العمل.

وأضافت رانيا بنات، خلال لقاء لها لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، “أنا كنت خايفة من هذا العمل وركزت على تفاصيل الشخصية وبدأت في تقمصها”.

وتابعت رانيا بنات، أن الشخصية بها تفاصيل كبيرة، مؤكدة أنني عملت على تأديتها بأسلوب جيد".

كما أكد مصطفى منصور، أن الجمهور تفاعل مع الشخصية التي أديتها، مؤكدًا أن "حدوتة بينا اتفاق لها مكانة خاصة في قلبي".

ثقافة ووعي كبير

وأشار الفنان مصطفى منصور إلى أنه كان هناك ثقافة ووعي كبير لفريق العمل، والإصرار على خروج العمل بشكل ناجح.