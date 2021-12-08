أمريكا تدرس خطة لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا حال حدوث غزو روسي

كشف مسئولون ومصادر في الحكومة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تدرس عدة خيارات لتنفيذ إجلاء محتمل للمواطنين الأمريكيين في أوكرانيا إذا قررت روسيا غزو البلاد ما سيؤدي إلى وضع أمني سيء.



وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، نقلا عن 6 مصادر لم تكشف عن هوياتهم، أن خطة الطوارئ التي يقودها البنتاجون تأتي بعد إبلاغ الحكومة الأمريكية الكونجرس باستعداداتها للأزمة المُحتملة.



وأوضحت المصادر أن المسئولة البارزة في وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أرسلت تقريرا موجزا للكونجرس، ليل الإثنين يوضح حزمة العقوبات الأمريكية التي يتم التخطيط لها ردا على أي هجوم روسي محتمل، لكنها اعترفت في التقرير أن خيارات الولايات المتحدة محدودة فيما يخص ردع غزو محتمل لأوكرانيا، مشددة على أن الرئيس الروسي لم يتخذ بعد قرار الغزو العسكري، لكنه حشد قوات عسكرية كافية على الحدود مع أوكرانيا ما قد يجعل الهجوم سريعا للغاية.



وأشارت المصادر لشبكة "سي إن إن"، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ترى حاليا حاجة لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا، وما زالت الخطوط الجوية تعمل من المطارات الدولية هناك بجانب حدودها البرية مع جيرانها في الغرب.



وأوضح عدة مسئولين أمريكيين مشاركين في مشاورات خطة الطوارئ لإجلاء الأمريكيين، أن تلك الخطة لن يتم تنفيذها أو اعتبارها إلا حالة تدهور الوضع الأمني في أوكرانيا.