هنا جودة تتوج بذهبية بطولة العالم لتنس الطاولة تحت 15 سنة بمنافسات زوجي الناشئات

توجت المصرية هنا جودة برفقة نظيرتها اليابانية ميوا هاريموتو بذهبية بطولة العالم لتنس الطاولة تحت 15 سنة بمنافسات زوجي الناشئات المقامة حاليا بالبرتغال خلال الفترة من 2 وحتى 8 ديسمبر الجاري.



جاء ذلك عقب تغلب الثنائي المصري والياباني على ثنائي من ألمانيا 3-صفر بنتائج 11-9 و11-5 و11-7.



وكان الثنائي تأهل للنهائي عقب الفوز على ثنائي من الهند وأوكرانيا 3-صفر بدور النصف النهائي وعلى ثنائي من الصين تايبيه وسنغافورة 3-صفر بالدور الربع نهائي وبعد انسحاب المنافس بدور الـ16.



وفي منافسات فردي الناشئات، صعدت هنا جودة أمس /الثلاثاء/ للدور النصف النهائي عقب الفوز على لاعبة من ألمانيا 4-1 بنتائج 8-11 و11-9 و11-7 و11-5 و11-9.



وكانت اللاعبة المصرية صعدت لدور الربع نهائي عقب الفوز على لاعبة من الصين تايبيه 4-3 بدور الـ16 وبعد انسحاب المنافس بدور الـ32.



ومن المقرر أن تواجه هنا جودة اليوم /الأربعاء/ لاعبة من الهند بالدور النصف النهائي يعقبها مباراة النهائي.



وكتبت هنا جودة ، عبر صفحتها الرسمية على (فيس بوك): "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه ...التتويج بذهبية بطولة العالم للناشئين في تنس الطاولة زوجي تحت 15 سنة برفقة زميلتي اللاعبة اليابانية ميوا هاريموتو".



وأعربت اللاعبة المصرية عن سعادتها بعزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية لأول مرة في بطولة العالم لتنس الطاولة للناشئين ... واختتمت "دعواتكم لي بالفوز بمباراة نصف النهائي في منافسات فردي الناشئات غدا والتتويج بالذهبية".