بإطلالة أنيقة.. يسرا تبهر متابعيها من مهرجان البحر الأحمر في جدة

نشرت الفنانة "يسرا"، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك من مهرجان البحر الأحمر بالسعودية.

وظهرت الفنانة يسرا بإطلالة جريئة بفستان باللون اللبني، وحملت على كتفيها بالطو باللون الأبيض، مما نال إعجاب متابعيها.

ويذكر أن الفنانة يسرا تقدم مسرحية جديدة بعنوان “صافي وفافي” من تأليف و إخراج رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال للعرض في موسم الرياض الترفيهي بالسعودية.

وتقدم يسرا المسرحية بعد غياب 19 عاما عن خشبة المسرح بعد آخر مسرحية قدمتها عام 2002م" لما بابا ينام" من إخراج خالد جلال.