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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنذار الصعود.. أول تعليق من مصطفى فتحي بعد تصدر المنتخب لمجموعته

مصطفي فتحي
مصطفي فتحي

نشر اللاعب مصطفي فتحي لاعب منتخب مصر عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” صورة له من مباراة مصر والجزائر.

 

وعلق مصطفي فتحي قائلاً: “الحمد لله إنذار الصعود”.

 

وتعادل مصر أمام الجزائر  1-1 في ختام مبارياتهما في دور مجموعات كأس العرب، ولكن الفراعنة تصدروا المجموعة الرابعة بفضل نقاط اللعب النظيف.

في نفس السياق قال عمرو السولية عبر بي إن سبورتس: "أشكر اللاعبين على المجهود المبذول. واجهنا فريقا كبيرا ، لعبنا مباراة نهائية، ولعبنا بروح كبيرة لنتصدر المجموعة".

 

وشدد السولية: "مواجهة الأردن ليست سهلة إطلاقا.. لا توجد مباراة سهلة، نحن من نسهل المباراة على أنفسنا أو نصعبها على أنفسنا. نأمل في تحقيق التأهل لربع النهائي".

ولم تنجح موقعة استاد الجنوب في حسم الاشتباك المصري الجزائري على قمة المجموعة الرابعة من كأس العرب، إلى أن حسم هلال عربي سوداني وياسين تيطراوي لاعبا الجزائر الأمور لصالح الفراعنة.

 

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