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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق مصطفى : كيروش ظلم مروان حمدي مع المنتخب

مصر والجزائر
مصر والجزائر

قال طارق مصطفى، مدرب عام المنتخب الوطني السابق، إن مهاجم المنتخب الحالي مروان حمدي هو من وضع نفسه في الموقف الحالي ونظرة الجمهور له.


وأضاف طارق مصطفى في تصريحات للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى: "أرى أن مروان ظلم نفسه وكذلك ظلمه كيروش بمنحه الفرصة للعب أساسيًا 3 أو 4 مباريات والدفع بمحمد شريف كجناح في الوقت الذي لا يسجل خلاله مروان حمدي".


وأتم مدرب عام المنتخب الوطني السابق، تصريحاته بقوله: "الطبيعي إذا كنت مقتنعاً بلاعب و(مش ماشية معاه) تجلسه بجوارك على الدكة لتريحه بدل ما تضع عليه الضغوط لرغبته في التسجيل وأرى أن هناك فرصة سنحت لمروان في المباراة الماضية كان ممكناً أن يتعامل معها بصورة أفضل وكانت ستمنحه الثقة".

وأُسدل الستار على منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري، واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي.


وحجزت 8 منتخبات مقاعدها في الدور ربع النهائي لكأس العرب، هي "قطر وعمان من المجموعة الأولي، تونس والإمارات من المجموعة الثانية، المغرب والأردن من المجموعة الثالثة، مصر والجزائر من المجموعة الرابعة".

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