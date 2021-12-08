فتحي مبروك يشيد بـ طارق حامد ويطلب ضمه لـ منتخب مصر

أشاد فتحي مبروك، المدير الفني الأسبق للأهلي، باللاعب طارق حامد وبتطوره خلال الفترة الماضية.



وأضاف مبروك، في تصريحات للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى "طارق حامد من اللاعبين الجيدين وعلى المستوى الفني يتطور ويبني هجمة ولكن استبعاده من المنتخب علامة استفهام".



وأتم المدير الفني الأسبق للأهلي تصريحاته بقوله: "الاستبعاد غريب بالنسبة لي ولكن ربما حدث شيئا لا نعرفه، كما استغربت عدم الدفع بأحمد رفعت بعد تسجيله في المباراة الماضية ".

وواصل المدير الفني الأسبق للأهلي تصريحاته بقوله: "أرى أن حسين فيصل سيكون مستقبل منتخب مصر".