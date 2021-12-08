خبر × تريند.. أكرم حسني يسخر من إنذارات الجزائر أمام المنتخب الوطني.. أول رد فعل من شوبير بعد مباراة مصر والجزائر.. لاعبو الفراعنة في حمام السباحة عقب اللقاء

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية الهامه التي تهم الشارع المصري وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض أبرز العناوين:

«كارت الصدارة».. أكرم حسني يسخر من إنذارات الخصم أمام المنتخب الوطني

سخر الفنان أكرم حسني عقب تصدر المنتخب المصري دور المجموعات في بطولة كأس العرب، من الإنذارات التي تعرض لها لاعبو الخصم في المباراة.

ونشر أكرم حسني صورة من أحد أعماله، وعلق قائلاً: "كارت الصدارة".



«مباراة كبيرة».. أول رد فعل من شوبير بعد مباراة مصر والجزائر

نشر أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة جديدة.

وعلق شوبير:"مـبـروك لـمـصـر ومــبـروك لـلـجــزائــر .. مباراة كبيرة رسالة للجميع وصلت بكل احترام وتقدير وحب بين منتخبين كبار رغم التنافس الشديد في الملعب .. تحية للاعبين وللجميع على الشكل الرائع والمباراة الممتعة"



بحبك لآخر عمري.. إيمي سمير غانم توجه رسالة إلى والدها الراحل

وجهت الفنانة إيمى سمير غانم، رسالة إلى والدها الفنان الراحل سمير غانم، ونشرت صورة لها معه، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت ايمى سمير غانم “بحبك لآخر يوم في عمري.. يا أحلا ضحكة وأطيب راجل، ربنا يغفر لك يا رب”.



لاعبو المنتخب في حمام السباحة عقب مباراة مصر والجزائر |شاهد

نشر اللاعب محمود الونش لاعب منتخب مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” عدة صور له عقب مباراة مصر والجزائر.

وظهر الونش برفقة عدد من لاعبي المنتخب في حمام سباحة، مما نال إعجاب متابعيه.