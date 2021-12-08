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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من أمام البحر.. نادين نجيم تبهر متابعيها بإطلالة جريئة |شاهد

نادين نجيم
نادين نجيم

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وظهرت نادين نسيب نجيم، من أمام البحر بالبكيني بإطلالة جذابة، مما أثار إعجاب متابعيها.

 

تفاصيل صالون زهرة

 

شاركت نادين نسيب نجيم، في مسلسل “صالون زهرة” و هو  عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي. 

 

وتلعب نادين نسيم نجيب دور زهرة يونس ، صاحبة الكوافير التي ترعى أسرتها بما فيها شقيقها وجدها وشقيقتها التي يعتدي زوجها عليها بالضرب وتتصدى له أختها حماية لها. 

 

وتتسم أحداث مسلسل “صالون زهرة” بالكوميديا السوداء، التي تتعرض فيها صاحبة الكوافير لمواقف حياتية تتصدى لها بقوة، لكنها أيضا تعاني من جرح عاطفي سابق بعدما تركها حبيبها وتزوج من غيرها. 

ويلعب معتصم النهار دور رئيس عصابة تهريب أموال يتورط مع زهرة بسبب أمواله التي أصبحت في حوزتها بالخطأ ويذهب لاسترجاعها لكنه ينخرط معها في مشكلاتها، ومن المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة مزيدا من المواقف الكوميدية والعاطفية بينها. 

 

ويشارك في بطولة “صالون زهرة” مجموعة كبيرة من النجوم منهم طوني عيسى، وزينة مكي، وفادي أبو سمرا، وأنجو ريحان، ولين غرة، ورشا بلال، وعلي سكر، ونهلة عقل داوود، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج جو بوعيد.

 

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